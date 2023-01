Dakar, Hélder Rodrigues no pódio da etapa 10 do Dakar | AutoSport

Hélder Rodrigues foi hoje o 3º mais rápido entre os T3 na décima etapa do Rali Dakar 2023 que se disputou entre Haradh e Shaybah. Este é por agora o melhor resultado do piloto português nesta sua estreia na competição auto do Dakar. Com apenas 113 km cronometrados, num exigente percurso realizado maioritariamente nas dunas de areia fina do deserto da Arábia Saudita, Hélder Rodrigues, muito bem navegado por Gonçalo Reis, teve finalmente a possibilidade de exprimir o seu andamento num dia em que não vieram ao de cima as limitações a que tem estado sujeito.

“Estou muito satisfeito. Fiz pódio e consegui hoje o meu melhor resultado neste Dakar. Foi uma bela etapa de dunas. Já não fazia dunas assim há muito tempo. A última vez foi há cinco anos nas motos. Foi um regresso às sensações então vividas. Temos tentado melhorar e estamos claramente mais competitivos do que na semana passada. A primeira semana foi complicada. Tínhamos um problema no carro que denotava falta de potência, mas felizmente isso já está resolvido e vamos continuar e tentar fazer ainda melhor”, referiu Helder Rodrigues no final de mais um dia do Rali Dakar.