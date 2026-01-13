Dakar: Hélder Rodrigues foi sétimo na Etapa 9

Hélder Rodrigues completou a 9.ª etapa do Dakar na 7.ª posição da categoria SSV, numa jornada particularmente exigente que marcou o arranque da segunda etapa maratona da prova.

A especial cronometrada contou com 410 quilómetros, maioritariamente disputados em terrenos rochosos, terminando numa difícil travessia de dunas. Ao volante de um Polaris RZR PRO da Santag Racing, o piloto português, navegado por Gonçalo Reis, manteve um ritmo sólido ao longo de um dia física e tecnicamente exigente.

Rodrigues continua focado no objetivo de concluir com sucesso o Dakar, naquela que é a sua 13.ª participação na prova, a segunda na categoria SSV. A consistência demonstrada nesta etapa reforça a sua determinação em enfrentar os desafios da competição mais dura do todo-o-terreno mundial.

A caravana do Dakar enfrenta agora a 10.ª etapa, correspondente à segunda parte da jornada maratona, com partida do acampamento onde os concorrentes pernoitam e chegada a Bisha. O percurso terá 371 quilómetros cronometrados e será marcado por um extenso setor de dunas, prometendo novas dificuldades para pilotos e máquinas.