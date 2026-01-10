Dakar: Hélder Rodrigues com motor novo para a segunda semana

Hélder Rodrigues concluiu esta sexta-feira a sexta etapa do Dakar Rally, superando a jornada mais longa da 48.ª edição da prova. O antigo campeão do mundo de motociclismo, agora em competição na categoria SSV, enfrentou um percurso particularmente exigente entre Hail e Riade.

Aos comandos de um Polaris RZR Pro da Santag Racing, com Gonçalo Reis na navegação, o piloto português percorreu uma etapa composta por 331 quilómetros cronometrados e 589 quilómetros de ligação. O principal desafio do dia foi um setor seletivo disputado integralmente em areia, colocando à prova a resistência física da equipa e a fiabilidade da viatura.

Apesar das dificuldades, Hélder Rodrigues conseguiu concluir a etapa e manteve-se em prova na categoria SSV, numa jornada marcada pela dureza do traçado e pela elevada exigência técnica.

“Ontem tivemos problemas no nosso motor que nos fizeram parar nas dunas e só conseguimos sair da especial com a ajuda dos nossos colegas Bruno Martins e Eurico Adão que nos ajudaram a ir até ao bivouac. Muito obrigado à Santag Racing por todo este trabalho de equipa. Hoje os mecânicos já estão a mudar de motor para seguirmos em corrida. É mais uma história que nos fica para a vida. Muito obrigado, também, ao Pedro e ao João por todo o trabalho e o meu amigo Gonçalo que passa todas estas aventuras comigo”, refere Hélder Rodrigues a partir de Riad no dia de descanso da edição de 2026 do Dakar Rally

O sábado foi dedicado ao dia de descanso em Riade, uma pausa fundamental para a recuperação dos pilotos e para a revisão das máquinas antes do arranque da segunda metade do rali. Após este interregno, os concorrentes terão ainda pela frente mais sete dias de intensa competição até à chegada à meta final.