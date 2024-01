Dakar, Guillaume de Mevius: “É uma sensação incrível ser segundo” | AutoSport

Guillaume de Mevius, que terminou em 2º lugar na geral na sua primeira participação, fez uma estreia notável na classe Ultimate, proporcionando um pouco de vingança para o homem que não foi selecionado pela Toyota Gazoo Racing. Fez uma prova muito consistente, doseando bem a performance com a gestão do material, teve obviamente sorte com os abandonos à sua frente, mas o Dakar é assim mesmo. O que conta é a classificação no último dia: “Estou muito contente. Foi uma corrida louca. Nunca esperamos estar no pódio. Sempre sonhámos com isso, mas não era esse o objetivo no início da corrida. É uma sensação fantástica estar aqui, é uma sensação fantástica ser segundo. Obrigado à Overdrive, obrigado à equipa, obrigado à minha família e aos meus amigos que me deram muito apoio. É uma sensação fantástica. O mais difícil foi adaptar-me às corridas com o Xavier. Foi a minha primeira corrida com o Xavier, por isso foi difícil, mas trabalhámos todos os dias para fazer melhor todos os dias e garantir que corria bem. Foi um grande desafio com etapas longas. Foi difícil, mas conseguimos. A sensação é incrível. Vou ter de tirar algum tempo, mas de certeza que é incrível”.