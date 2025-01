Dakar, Guerlain Chicherit: “Não pensei que fôssemos ganhar”

“Começámos esta manhã com um ritmo muito bom, mas tivemos problemas de GPS, como toda a gente, pelo que percebi no final. Corremos alguns riscos nas ultrapassagens e parte da traseira do carro soltou-se e foi parar ao escape traseiro, o que provocou um pequeno incêndio. Tivemos de parar e perdemos muito tempo – 4 ou 5 minutos – por causa disso. Não pensei que fôssemos ganhar; estava à espera de terminar em quinto, sexto ou sétimo. Previ que todos os melhores iam seguir a mesma estratégia, por isso perguntei a mim próprio: ‘ Devo seguir a manada, numa abordagem de baixo risco e baixa recompensa, ou devo fazer exatamente o contrário?’ Arrisquei. É pena que não tenha resultado a 100%! Ganhar amanhã é praticamente impossível. O que tenho de fazer é limitar os danos a 15 minutos ou menos. Se o conseguir, ainda estarei a 5 minutos dos restantes”.

