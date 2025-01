Dakar: Guerlain Chicherit e Alex Winocq vencem 1ª etapa marcada pela estratégia

Guerlain Chicherit e Alex Winocq foram os vencedores da primeira etapa do Dakar 2025, com pouco mais de 400km contra o relógio, numa etapa marcada pela estratégia. Alguns dos principais favoritos acabaram por levantar o pé para saírem mais tarde amanhã, na etapa 2 que será de 48h. Um desafio duro, mais duro ainda para quem tiver de abrir a estrada. Assim, nomes como Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah ou levantaram o pé, ou chegaram mesmo a parar na etapa para garantir a perda de tempo.

Quem não entrou em gestão foi Guerlain Chicherit que esteve durante muito tempo na liderança da etapa, sempre com as duplas Lucas Moraes / Armand Monleón e Saood Variawa /François Cazalet por perto.

A etapa começou com a dupla Guerlain Chicherit /Alex Winocq (Mini JCW Rally 3.0i) ao ataque, com Rokas Baciuška /Oriol Mena (Toyota Hilux Overdrive) na perseguição. Mas no quilómetro 151 deu-se uma cambalhota na liderança da etapa e Lucas Moraes /Armand Monleón (Toyota GR DKR Hilux) passaram para a frente das operações, uma liderança que durou pouco tempo, pois perto do meio da etapa, Saood Variawa /François Cazalet (Toyota Hilux IMT Evo) agarraram a liderança da etapa. Foi por pouco tempo, uma vez que Guerlain Chicherit recuperou terreno e regresso ao topo, já com a dupla portuguesa Joao Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) no top 5, depois de uma etapa sempre em crescendo. A luta pelo triunfo nesta etapa parecia estar entregue a Chicherit e Moraes, com Variawa a tentar manter-se por perto e no quilómetro 330, Moraes tinha uma vantagem de pouco menos de 20 segundos para Chicherit. João Ferreira mantinha-se no top 5.

No final da etapa, uma reviravolta completa nos lugares da frente com uma exceção… Guerlain Chicherit, que chegou à Assistência com o seu Mini muito danificado, mas com o triunfo na primeira etapa do Dakar 2025. Seguiram-se Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux), que nos últimos quilómetros saltou de sexto para segundo e Saood Variawa completou o pódio.

#Dakar2025 : Guerlain Chicherit (MINI) en mode McRae, le Buggy est bien abimé mais c'est un meilleur temps provisoire ! pic.twitter.com/sEESWC4soU — Simon D. 🐜 (@simon_lemag) January 4, 2025

O triunfo de etapa de Guerlain Chicherit coloca-o no top 5 de pilotos que ganharam etapas com mais marcas (BMW, SMG, Toyota, Prodrive, MINI), igualando as 5 de Jacky Ickx (Mercedes, Porsche, Lada, Citroen, Peugeot).

João Ferreira e Filipe Palmeiro terminaram na sexta posição, numa etapa positiva para a dupla portuguesa.

Foto X-Raid