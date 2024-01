Dakar, Guerlain Chicherit: de 19º ao 4º lugar em seis dias… | AutoSport

A segunda vitória consecutiva de Guerlain Chicherit e a sua capacidade de tirar partido dos azares dos seus rivais, levaram-no ao quarto lugar da classificação geral. A apenas um dia do final do rali, o piloto da Toyota ainda tem hipóteses de subir ao pódio, com apenas sete minutos de diferença em relação a Sébastien Loeb: “Foi uma etapa muito, muito dura. Tivemos de a abrir durante todo o dia, porque quando se ganha na véspera é isso que se ganha no dia seguinte. A navegação foi extremamente, extremamente difícil. O Alex teve o seu melhor dia com a navegação hoje, foi realmente espetacular. Foi bom, o carro funcionou bem. Não tivemos nenhum furo. Tivemos muito cuidado no início e à volta das rochas, porque esperávamos muitas rochas no final da etapa, por isso quis terminar a etapa com as duas rodas sobresselentes ainda em estado novo e tentar aproveitar a oportunidade para forçar no final. Foi o que fizemos até agora, por isso é bastante bom para já”.