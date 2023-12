Dakar, Gonçalo Reis: “é um grande passo para mim entrar num dos carros de topo” | AutoSport

Este ano no Dakar os portugueses foram brindados com a boa surpresa de ver Gonçalo Reis na lista de concorrentes de 2024 ao lado do jovem espanhol Pau Navarro num Mini JCW. Depois de se ter estreado o ano passado ao lado de Hélder Rodrigues nos SSV, agora o salto é grande, para os T1+ e a luta do top 10 à geral. Que os portugueses são bons navegadores, isso já sabemos desde 1415, mas cada vez mais os temos em lugares de destaque no Dakar: “Estou muito motivado com este novo projeto. Depois da minha estreia como copiloto no Dakar do ano passado com o Hélder Rodrigues no SSV, é um grande passo para mim entrar num dos carros de topo. Tem sido uma ótima experiência de aprendizagem. Fizemos a nossa estreia no Rali de Marrocos com um T1 de rodas pequenas e gostei muito de o conduzir. Agora estamos a dar o salto para o T1+ e todos me dizem que é ainda melhor, o que me motiva ao máximo. O Pau (Navarro) é um jovem piloto com muito potencial e penso que podemos ter um bom desempenho no final deste Dakar. Estamos ansiosos por isso”, disse Gonçalo Reis que terá a seu lado, ao volante Pau Navarro, para quem tudo começou há anos, durante as noites frias de janeiro em Llagostera, quando ele e o seu pai, Santi, viam os resumos televisivos do Rali Dakar do princípio ao fim. Primeiro foi o Esport3 na Televisión de Catalunya, e depois o Teledeporte. A sua mãe repreendia-o por ficar acordado até tão tarde aos cinco anos de idade, mas em 2024, agora com 19 anos, tornar-se-á o espanhol mais jovem a conduzir um protótipo na categoria mais alta do evento… e fá-lo-á com ninguém menos do que a equipa alemã Mini X-raid.

Depois de sonhar com a vitória na categoria SSV na sua primeira participação como piloto há um ano, depois de mais duas como copiloto em camiões, Navarro ganhou a grande oportunidade de entrar num T1+ com o qual pode continuar a realizar os seus sonhos.

Pau sempre viveu num ambiente onde o Rali Dakar era o principal tema de conversa e o seu pai, que competiu em enduro há anos, tem sido uma das referências do contingente espanhol no evento desde 2019, quando criou a equipa FN Speed. No entanto, Santi afastou-se para a 46ª edição e vai concentrar-se a 100% na grande oportunidade do seu filho.

Pau estreou-se ao volante em julho de 2022, depois de já ter tido experiência em 2021 e 2022, edições em que não chegou à meta como copiloto de Álex Aguirregaviria primeiro e depois do argentino Pato Silva.

Agora, está perante uma das maiores oportunidades desportivas da sua vida. Terá todo o apoio de uma equipa, a X-Raid, que ganhou seis Dakar nos últimos 20 anos. A seu lado estará Gonçalo Reis, copiloto e piloto de Enduro que sabe o que é enfrentar as areias do deserto em duas e quatro rodas. Juntos já acumularam quilómetros de qualidade e surpreenderam ao terminarem entre os melhores durante vários dias no Rali de Marrocos com um Toyota T1 de geração anterior, na sua primeira prova com este tipo de carro. Para Pau Navarro: “A minha estreia como piloto no Dakar 2023 foi uma boa experiência, mas é verdade que queríamos mais. Sofremos vários problemas mecânicos depois de termos ficado em segundo lugar no primeiro dia e isso condicionou-nos. Mesmo assim, mostrámos que tínhamos ritmo para estar sempre no top 5 e acabámos por ficar contentes com isso, mas com um sabor agridoce na boca porque as coisas não correram como esperávamos. Agora estamos a dar o salto para um carro grande. Passámos uma semana em Marrocos, antes do rali, num velho T1. Acabámos por ficar muito contentes por estar a lutar com o T1+ desde o início e pelo excelente trabalho que fizemos. Já tínhamos falado com a X-raid antes deste evento e, depois de terminarmos entre os 15 primeiros na primeira etapa, eles ficaram mais interessados em irmos juntos ao Dakar. O mais bonito é que o MINI foi o carro com que eu e o meu pai sempre sonhámos, por isso competir com ele vai ser algo muito especial. Não quero mentir, gostava de ganhar, mas vamos devagar porque vamos competir contra os maiores nomes desta disciplina. Nos primeiros dias vou andar a velocidade de cruzeiro para me adaptar ao carro e ver em que posições chegamos à última semana. Quero divertir-me e um top 10 seria um sonho. A ajuda do Gonçalo é fundamental, porque em Marrocos ele mostrou-me que tem um ponto extra na navegação e tenho plena confiança em todas as suas decisões”.