Dakar: Golpe duro nas aspirações de Sébastien Loeb | AutoSport

Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Hunter Prodrive) sofreu um duro golpe na segunda etapa do Dakar 2023. A dupla da Bahrain Raid Xtreme sofreu três furos no Prodrive Hunter durante a etapa que ligou o Sea Camp a Al-Ula, perdendo muito tempo na classificação geral. Apenas com dois pneus sobressalentes, a dupla teve de reparar um deles para poder continuar.

Loeb poderá ter perdido hoje, apenas na segunda etapa, a hipótese de vencer o Dakar deste ano.

Ainda dentro do lote de favoritos, Orlando Terranova/Alex Haro Bravo (BRX Hunter Prodrive) cederam mais de uma hora, Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi RS Q E-Tron E2) quase 40 minutos, Peterhansel mais de meia hora e Al Rajhi, também.

A etapa 2 foi vencida por Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baume (Toyota GR DKR Hilux) da Toyota Gazoo Racing, que bateu Erik Van Loon/Sébastien Delaunay (Toyota Hilux Overdrive) por 14 segundos.