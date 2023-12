Dakar, Giniel De Villiers: “Vai ser um Dakar interessante, com muitos jovens pilotos a chegar” | AutoSport

Giniel De Villiers não só ganhou o Dakar, como também é o recordista de participações consecutivas. No ano passado, nas pistas da Arábia Saudita, o sul-africano juntou-se a Yoshimasa Sugawara na categoria de camiões (1989-2009), elevando o seu recorde para 20 participações consecutivas sem uma única desistência.

O sul-africano de 51 anos, que ajudou a Volkswagen a vencer o seu primeiro Dakar em 2009, continua a ser um piloto de enorme regularidade: apenas uma vez terminou fora do Top 10 (em 2007), 15 vezes no Top 5 e 7 vezes no pódio.

Talvez um pouco menos vistoso, De Villiers voltou a utilizar bem a sua experiência no último Dakar, subindo para o quarto lugar da geral sem ganhar uma única etapa (tem 18). E é sem dúvida por isso que a equipa Toyota Gazoo conta tanto com este piloto que se estreou no Dakar em 2003, terminando em 5º lugar com um Nissan.

Sempre na ‘ponta’ do seu campeonato nacional agora face a uma nova geração promissora, De Villiers dedica a maior parte do seu tempo ao desenvolvimento da Hilux, nomeadamente na Namíbia e no deserto do Kalahari. No próximo Dakar, e na companhia de Dennis Murphy, o seu navegador nos últimos sete anos no campeonato sul-africano e nos últimos três anos no Dakar, o natural de Barrydale será precioso para a jovem guarda da Toyota, mas terá sempre presente o título que sonha reconquistar 11 anos depois: “Cresci numa quinta e corri com tudo o que conseguia apanhar nas mãos. Tudo começou quando eu tinha 4 anos, num kart a pedais.

O meu pai adorava desportos motorizados e transmitiu-me o vírus. Depois comecei na pista, especialmente em carros de turismo, antes de passar para o todo-o-terreno.”

“O Dakar coloca sempre desafios. E tivemos certamente a nossa quota-parte em 2023. Claro que poderia ter sido melhor para nós, mas muitos concorrentes podem provavelmente dizer o mesmo. Teria sido bom terminar no pódio, mas no geral, a Toyota, como fabricante, tem todos os motivos para estar orgulhosa.

Este resultado prova a fiabilidade da Hilux e demonstrámos o quão bom é este incrível veículo na Arábia Saudita. “Estou ansioso por outro Dakar. Testámos algumas coisas novas no carro, mas não fizemos modificações significativas. Só nos podemos contentar com pequenas melhorias. Voltei a competir no campeonato sul-africano. Vai ser um Dakar interessante, com muitos jovens pilotos a chegar. É ótimo para o desporto e para a Toyota”.