Dakar: Giniel de Villiers recebeu ameaças de morte | AutoSport

Giniel de Villiers confessou ter sido ameaçado de morte através das redes sociais, na sequência do que sucedeu neste Dakar, quando esteve envolvido em dois incidentes com pilotos de motos. Foi penalizado no primeiro, e ilibado no segundo, depois de ter sido inicialmente penalizado em cinco horas. No segundo caso, ficou provado que pouco mais poderia ter feito, já que o ‘alarme’ só o ouviu muito em cima da situação, que já não conseguiu evitar.

Mas o que se extrai desta situação, mais uma vez é a total anormalidade de um piloto receber ameaças de morte via redes sociais. Nunca como hoje o mundo esteve tão estúpido a este nível. São por demais conhecidos os ‘hooligans’ de teclado, na maioria dos casos pessoas que são uma ‘coisa’ atrás do teclado e provavelmente normais (ou quase) fora dele. “É a primeira vez que experimento algo assim. Devo dizer que não é nada agradável”.

“Isto vem de pessoas que não conhecem as situações, elas não estão aqui, estão sentadas em casa e é muito fácil comentar algo quando não se conhece realmente os factos. Mas ainda assim é bastante perturbador ver este tipo de coisas”, disse de Villiers ao Motorsport.com.