Dakar: Giniel de Villiers penalizado por incidente com motard | AutoSport

Giniel de Villiers, piloto da Toyota e um motard chileno envolveram-se num incidente na 1ª etapa do Dakar, que resultou na queda do motard. Um vídeo do incidente chegou às redes sociais e posteriormente ao júri da FIM, que alertou o seu congénere da FIA, que abriu um inquérito ao incidente.

Tudo se passou entre o motociclista #160, Zumaran Cesar (Chile) e o piloto do carro #207 conduzido por Giniel de Villiers (África do Sul). O Júri entrevistou ambas as partes, de Villiers reconheceu os factos e disse que tinha atestado a saúde do motociclista, alegando que pediu desculpa.

O piloto da moto lamentou que o piloto não se tivesse preocupado mais com a sua situação e não aceitou as desculpas de de Villiers. Pediu também que o assunto fosse encaminhado para o Colégio de Comissários. Consequentemente, o Júri transmitiu esse relatório ao Colégio de Comissários da FIA que analisou e decidiu o caso, juntando a isso o documento em vídeo que mostra bem o que se passou.

Os Comissários, perceberam que de Villiers, numa passagem estreita deu um toque na moto por trás, o motard caiu quase à frente do carro, e após breves momentos o piloto do Toyota prosseguiu sem ter oferecido qualquer ajuda ao piloto da moto.

E isso é uma ofensa, uma violação do Artigo 48.5 do Regulamento Desportivo do Cross Country e decidiu penalizar o piloto em 5 minutos.

De Villliers foi convocado para apresentar a sua defesa e explicou que era uma secção de estreita com areia e rochas. “Eu ia devagar e vi o motard de pé do lado esquerdo. Como havia uma rocha na areia tinha sido empurrado na direção do motard e bati-lhe e ele caiu. Recuei, enquanto o motard se levantava, e acenava com o braço, o que para mim foi um sinal que ele estava bem, e eu podia passar. Passei a moto e não queria parar novamente, pois o piso tinha muita areia e tinha receio de ficar preso”, disse.

Os Comissários concluíram que a equipa não tomou os cuidados necessários e não prestou qualquer ajuda: “se uma tripulação estiver envolvida num acidente em que uma pessoa que não é membro da tripulação sofra lesões físicas, o veículo deve parar imediatamente. E o procedimento previsto no artigo 48.4.2 deve ser seguido” escreveram os Comissários.

Mesmo tendo o condutor feito um gesto mostrando à tripulação para passar, esta teria obrigação de parar e confirmar que o piloto não estava ferido. Felizmente, o motard não ficou ferido. Sendo interrogado pelo Júri da FIM, o motard não ficou satisfeito com o comportamento da tripulação do carro #207.

Os Comissários consideram o comportamento da tripulação como uma infração ao regulamento e decidiram que a penalização adequada seria uma penalização de tempo. cinco minutos foi a pena.