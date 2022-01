Dakar: Giniel de Villiers ‘metido’ noutra confusão | AutoSport

Pelos vistos, Giniel de Villiers ‘meteu-se’ noutra confusão. O motard #163, Mohaedsaid Aoulad Ali, queixou-se à organização que ficou atascado após o topo de uma duna durante o sector seletivo da etapa 2, passados cerca de 180 quilómetros na tirada.

Nessa altura, quando se preparava para levantar a sua moto ouviu um carro a chegar e afastou-se. O carro atravessou o topo da duna e passou por cima da moto alegadamente causando grandes danos mecânicos.

O piloto revelou não ter conseguido ler o número do carro, que não terá parado, fazendo apenas um ‘loop’ para avaliar visualmente a situação.

Posteriormente veio a determinar-se que o piloto em questão era o concorrente #207, Giniel de Villiers, que curiosamente já tinha estado envolvido numa colisão do mesmo tipo no dia anterior. O Júri encaminhou o processo para o Colégio de Comissários Desportivos. O sul africano da Toyota, caso na análise da situação se conclua que houve mau procedimento, pode penalizar de novo o concorrente, sendo que resta saber o que resulta da investigação que está a ser feita.