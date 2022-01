Dakar, Giniel de Villiers: Baralha, volta a dar… e fica tudo na mesma | AutoSport

Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota/Toyota Gazoo Racing) tiveram uma primeira semana de Dakar muito tensa, especialmente a nível mental. Depois de ter sido penalizado devido a um toque num motard, que lhe valeu uma penalização de cinco minuto, o sul africano foi novamente penalizado por um caso semelhante, em que era acusado de ter passado por cima de uma moto, não tendo procedido de acordo com as instruções necessárias quando o Sentinel é acionado, mas posteriormente veio a provar-se que o sistema não funcionou corretamente e com isso não teve tempo para reagir, tendo-lhe sido retirada a penalização de cinco horas. E isso valeu-lhe dar um salto enorme na classificação, ‘aterrando’ no quarto lugar.

Questões regulamentares à parte, Giniel de Villiers e Dennis Murphy, têm tido um desempenho sólido. A dupla terminou a etapa 1 na sétima posição, e quando lhe foi retirada a penalização de 5 horas estava no quarto posto. O melhor que conseguiram em etapas foi um terceiro lugar, mas não têm cometidos erros de monta.

Aqui e ali alguma dificuldade na navegação, na etapa 4 bateram numa pedra no meio da poeira espessa ao tentarem passar um carro, furaram, mas permaneciam no 4º lugar na geral, apenas 2 segundos atrás da equipa, Yazeed Al-Rajhi. Depois veio a penalização de 5 horas, no dia seguinte a decisão foi revertida, e com ela o quarto lugar mantinha-se. Chegaram ao dia de descanso apenas 1m31s atrás do terceiro lugar, e 3m2s atrás do segundo. Depois de tanta confusão, pode perfeitamente terminar no pódio.