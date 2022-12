Dakar, Giniel de Villers: “rali é um pouco mais difícil, o que nos vai servir…” | AutoSport

O vencedor de 2009 com a Volkswagen conta com oito pódios no Dakar mas os seus resultados nos últimos anos tendem a piorar, um pouco pelo facto da concorrência estar mais forte, outro tanto porque o sul africano já não é tão rápido.

Mas continua a ser dos pilotos mais fortes do plantel e é por isso que está numa das melhores equipas. Depois de 19 aparições consecutivas no Dakar sem um único abandono, isso coloca-o a apenas uma participação do recorde mantido por Yoshimasa Sugawara na categoria de camiões (1989-2009).

Para além desta fantástica estatística, o piloto sul-africano continua a ser um exemplo de consistência, com apenas um final fora do Top 10 (em 2007).

De Villiers terminou no Top 5, 14 vezes, ficou sete vezes no pódio, e venceu em 2009 num Volkswagen Touareg quando o Dakar chegou pela primeira vez à América do Sul.

A sua última participação na Arábia Saudita foi uma deceção, apesar de um respeitável 5º lugar, pois uma bomba de óleo ‘recalcitrante’ fez com que perdesse cerca de uma hora na etapa sete. De Villiers tem agora 50 anos mas continua a ser um bem precioso para a equipa da Toyota Gazoo Racing. Baseado na África do Sul, dedica a maior parte do seu tempo ao desenvolvimento da Hilux, aproveitando o campeonato sul-africano, que voltou a ganhar esta temporada. Catorze anos após a sua única vitória e cinco anos depois do seu último pódio, De Villiers, juntamente com o seu navegador durante os últimos seis anos no campeonato sul-africano e os dois últimos no Dakar, Dennis Murphy, espera experimentar novamente a alegria de vencer etapas: “Cresci numa quinta e andava em tudo o que pudia. Começou quando eu tinha quatro anos de idade, num kart a pedal. O meu pai adorava desportos motorizados e passou-me o vírus. Depois comecei na pista, especialmente em carros de turismo, antes de seguir para o todo-o-terreno.

O ano passado, do ponto de vista do desempenho, não fomos muito maus. Teríamos terminado no pódio se uma bomba de óleo não se tivesse soltado e nos tivesse custado uma hora. Por isso, fiquei satisfeito com o desempenho do carro, e depois o Nasser ganhou a corrida pela equipa, o que foi ótimo. No geral, a equipa teve um grande rali.

Este ano, obviamente, preparamo-nos bem para a corrida.

Mais uma vez, ganhei o campeonato sul-africano, o que é obviamente bom para a minha confiança antes do Dakar. O carro é bem maleável. Não há alterações significativas. Estamos prontos para o rali, e estou ansioso por este novo desafio. A corrida será dois dias mais longa, pelo que regressará às condições normais. Parece-me que David Castera vai tornar o rali um pouco mais difícil, o que nos vai servir. Estou ansioso por isso, e sinto-me forte e confiante. Penso que podemos fazer uma boa prova”.

PALMARÉS

2022: 5ª (Toyota Hilux, 1 vitória em etapas)

2021: 8ª (Toyota Hilux, 1 vitória em etapas)

2020: 5ª (Toyota Hilux, 1 vitória em etapas)

2019: 9ª (Toyota Hilux, 1 vitória em etapas)

2018: 3ª (Toyota Hilux, 1 vitória em etapas)

2017: 5ª (Toyota Hilux)

2016: 3ª (Toyota Hilux)

2015: 2ª (Toyota Hilux)

2014: 4ª (Toyota Hilux), 1 vitória em etapas)

2013: 2ª (Toyota Hilux)

2012: 3ª (Toyota Hilux)

2011: 2ª (Volkswagen, vitória em 1ª etapas)

2010: 7ª (Volkswagen)

2009: vencedor (Volkswagen, 3 vitórias em etapas)

2007: 11ª (Volkswagen, venceu 4ª etapa)

2006: 2ª (Volkswagen, 1 vitória em etapas)

2005: 4ª etapa (2 vitórias em etapas, Nissan)

2004: 7ª etapa (1 vitória em etapas, Nissan)

2003: 5º (com a Nissan)