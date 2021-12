Dakar: Giniel de Villers faz novo teste, substituto não foi ainda confirmado | AutoSport

O piloto Sul africano da Toyota Gazoo Racing, Giniel de Villers, está em risco de falhar o Dakar 2022, já que testou positivo à covid-19.

Giniel testou positivo para a COVID durante a semana passada, o que o impediu de embarcar no voo charter com o resto da equipa. No entanto, o piloto voltará a ser testado. Se o resultado for negativo, como todos esperam, Giniel juntar-se-á à equipa em Jidá e participará na prova como planeado. Caso o teste seja positivo, a equipa identificou um piloto de substituição e fará um anúncio oficial em tempo oportuno. O nome de Kris Meeke surgiu como uma das hipóteses mais fortes para o lugar, mas de momento a equipa não está em condições de o confirmar. Teremos de esperar pelo resultado para saber mais novidades.