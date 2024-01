Dakar: Franco Sport em 6º W2RC na penúltima etapa | AutoSport

Mário Franco e Daniel Jordão superaram com sucesso etapa muito exigente, e completaram o dia realizando o 6º melhor tempo de entre os concorrentes do Ranking Challenger inscritos no Campeonato do Mundo.

A Franco Sport conseguiu solucionar os problemas que impediram a partida do Yamaha YXZ 1000R Turbo T3 para a 10ª etapa e apesar de terem tido um furo e percorrido quase um terço dos 420 km entre Alula e Yanbu já de noite, alcançaram um lugar no Top 15 do Ranking Challenger.

“Mais uma etapa concluída, mais uma etapa também com muita luta. Devido aos incidentes de ontem voltamos a partir para a etapa dos últimos lugares, apanhámos a pista já muito partida, muito destruída, com muitos camiões e muitos carros para ultrapassar.

A pista estava muito perigosa, com muita pedra. A principal preocupação era não furar, o que era muito fácil devido às características do percurso e ainda mais com tantas ultrapassagens que tivemos de fazer, mas conseguimos chegar à primeira neutralização, no km 180 sem nenhum furo. Depois o Mário começou a conseguir imprimir um ritmo um pouco mais forte, a pista também era mais aberta … e tivemos um furo. Baixamos de novo o ritmo porque já só tínhamos uma roda suplente e não queríamos correr o risco de furar outra vez.

Fizemos o segundo reabastecimento ao km 330 e, entretanto, começou a anoitecer e terminamos a etapa com uma visibilidade muito limitada. Os últimos 170 km foram feitos em noite cerrada e a navegação torna-se muito complicada. Queríamos chegar o mais depressa possível ao final da etapa e forçamos um pouco o andamento. Conseguimos fazê-lo com sucesso e foi mais um dia de muita aprendizagem e evolução e estamos prontos para encarar amanhã a última etapa. Os últimos quilómetros deste Dakar serão junto ao Mar Vermelho e imagino que sejam muito bonitos e levar no final o carro até ao pódio. A equipa tem-se esforçado muito para que esse objetivo seja cumprido” relata Daniel Jordão, navegador de Mário Franco. Amanhã, disputa-se a 12ª e última etapa desta 46ª edição do Rali Dakar. A etapa final poderá ser decisiva. Os 175 km cronometrados com início e fim em Yanbu não serão confortáveis para quem lidera a corrida, uma vez que este ano a organização apostou em dificultar ainda mais a navegação.