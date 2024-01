Dakar, Franco Sport e os últimos ajustes antes do arranque | AutoSport

A Franco Sport está em Alula, na Arábia Saudita, onde teve hoje lugar a cerimónia de partida.

A dupla lusa Mário Franco/Daniel Jordão que vai disputar a prova rainha do todo-o-terreno mundial aos comandos de um protótipo Yamaha, inserido na categoria Challenger tem ultimado os derradeiros pormenores antes do arranque do Rali Dakar 2024, que terá lugar amanhã com a disputa de um prólogo de 28 km que definirá a ordem de partida para a primeira etapa.

Acompanhe no Autosport o dia-a-dia da equipa no Rali Dakar, até ao próximo dia 19 de janeiro.