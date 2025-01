Dakar: Franco Sport disputa o W2RC, Mundial de Todo-o-Terreno

Já arrancou a edição 2025 do Dakar. A Franco Sport é uma das poucas estruturas portuguesas presentes na prova, alinhando com as duplas Mário Franco/Rui Franco e Pedro Gonçalves/Hugo Magalhães.

Aos comandos de dois X-Raid YXZ 1000R, da categoria Challenger, os pilotos têm como grande objetivo terminar o mais longo e duro rali do mundo, não descurando a conquista de um bom resultado. O oito vezes campeão nacional de todo-o-terreno, António Maio, também beneficia do apoio logístico da Franco Sport, com o Major da GNR a alinhar aos comandos de uma moto da Yamaha.

A sétima participação no Dakar é o primeiro grande desafio da temporada deste ano da portuguesa Franco Sport. A equipa com sede em Alenquer vai participar nas cinco provas que integram o calendário do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), mas também no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.