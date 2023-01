Dakar, FIA explica ‘caso’ Audi em comunicado: “EoT está nos regulamentos…a pedido dos fabricantes” | AutoSport

Na sequência da polémica com a decisão da ASO e da FIA em ‘darem’ mais 8kW (11cv) aos motores dos três Audi em prova no Dakar, com vários protagonistas a trocar ’bitaites’ nas redes sociais, a FIA emanou um comunicado em que explica que o que sucedeu está regulamentado e já estava previsto.

Declaração do Comité W2RC

O ajustamento da Equivalência de Tecnologia faz parte do Regulamento Desportivo dos Ralis de Todo o Terreno.

Foi introduzido a pedido dos fabricantes e equipas, que queriam um mecanismo de correcção durante o Rally Dakar, dada a natureza invulgarmente longa do evento.

A FIA concordou em implementar o mecanismo de Equivalência de Tecnologia num processo que durou vários meses e envolveu todos os concorrentes de T1.U e T1 +. As equipas forneceram dados de simulação ou de teste, para permitir à FIA calibrar as suas ferramentas de cálculo. O processo final de Equivalência de Tecnologia foi acordado por todos os fabricantes.

Em relação à decisão ontem tomada pelo Comité W2RC de ajustar a Equivalência de Tecnologia para T1+ e T1.U, os dados das Etapas 1, 2 e 3 mostraram uma margem favorável aos T1+ na região dos 9,3kW.

Em conformidade com os regulamentos, foi portanto decidido pelo Comité W2RC conceder um aumento de potência de 8kW para os T1.U a partir da Etapa 5.