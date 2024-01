Dakar: FIA esqueceu-se dos telefones satélite | AutoSport

Como se sabe, a ASO ‘inventou’ um novo formato de etapa ao longo de dois dias, em que os concorrentes estariam totalmente isolados em termos de ligações e de redes telefónicas de modo a que tal como sucede durante as etapas – não nos pontos não cronometrados, ligações, etc, os pilotos tivessem poucas pistas sobre o desempenho dos seus rivais. Mas a ASO esqueceu-se dos telefones satélite…

E Carlos Sainz foi visto a “meter a escrita em dia” no acampamento em que era suposto não haver comunicações. O espanhol nada fez de mal simplesmente porque nada havia no regulamento que proibisse os telefones satélites. Será que isso ajudou ao facto de estar agora na frente? Não sabemos, mas a verdade é que está. Foi o próprio David Castera, responsável máximo do Dakar que explicou que o telefone via satélite que Sainz foi visto a usar não foi proibido pela FIA: “Pensei que a FIA o iria proibir, mas não o fez, por isso…”, disse Castera. Provavelmente, o próximo ano, será acrescentada essa alínea. O que se sabe é que este ano não era proibido. E devia ter sido…