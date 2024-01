Dakar, Fausto Mota: “o ano passado foi a todo o gás e partimos muitas coisas, agora aprendemos muito” | AutoSport

Cristiano Batista e Fausto Mota voltam este ano no Can Am Maverick XRS Turbo da South Racing Can-Am. Depois dos altos e baixos do ano passado no Rali Dakar, a dupla luso-brasileira quer fazer muito melhor este ano pois sente-se bem melhor preparada. Como aquecimento para o primeiro Dakar de Cristiano Batista em 2022, ele e o seu copiloto Fausto Mota decidiram participar em todas as provas da Taça do Mundo FIA Baja.

E, apesar do ‘jetlag’ do pilotos brasileiro, venceram a classe T4 e terminaram em 4º lugar na geral.

O Rali Dakar de 2023 foi mais um caso de altos e baixos. A equipa foi segunda na classe no prólogo, foi P1 na etapa 4 e P2 na etapa 7.

Infelizmente, entre estes bons desempenhos, houve algumas avarias que os fizeram subir e descer na classificação. Na etapa 12, partiram a caixa de velocidades e chegaram fora de tempo ao bivouac seguinte.

No entanto, isso não os impediu de terminar novamente em P2 no último dia, embora nessa altura já estivessem fora da classificação.

Sem desanimar, decidiram novamente tentar a glória na Taça do Mundo de Baja e venceram todas as etapas de 2023, exceto a do Qatar, onde terminaram em 2º lugar!

Com o seu segundo título mundial de Baja no seu currículo, para não mencionar o que aprenderam na Arábia Saudita no ano passado, estão confiantes de poderem ter um desempenho mais consistente no Dakar 2023: Para Cristiano Batista, no seu segundo Dakar: “estou mais confiante e mais sábio e agora sei como conduzir nas dunas. Espero que façamos uma boa corrida”.

Já Fausto Mota: “Acho que podemos fazer um bom resultado em 2023. No ano passado, o Cristiano estava a todo o gás e partiu muitas coisas. Agora ele percebeu que não se pode terminar o Dakar a conduzir assim e aprendeu muito.”