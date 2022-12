Dakar: Eurosport a ‘bombar’ Dakar | AutoSport

Muito do interesse dos portugueses pelo Dakar se deve ao excelente acompanhamento que o Eurosport faz da prova. E esta edição as coisas não vão ser diferentes, pois estão previstos resumos diários no Eurosport 1 e 2, conforme pode ver abaixo.

Programação Eurosport 1 e 2

1 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

2 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

3 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

4 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

5 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

6 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

7 de janeiro – E1 – 20:00h – 21:00h

8 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

9 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

10 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

11 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

12 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

13 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

14 de janeiro – E2 – 19:50h – 20:50h

15 de janeiro – E2 – 20:00h – 21:00h

17 de janeiro – E2 – 21:30 – 22:30 Resumo do Rally Dakar