Dakar: Etapas 2 e 3 já não serão maratona, devidos a chuvas torrenciais | AutoSport

Devido a chuvas torrenciais que colocaram imensas dificuldades à caravana do Dakar a ASO decidiu que a segunda e terceira etapa já não irão ser ‘maratona’, ou seja, sem assistência.

As chuvas inundaram o bivouac de Al Artawiyah onde os concorrentes deveriam dormir em tendas, entre a segunda e terceira etapas, mas com o sucedido já não será assim.

Portanto, as etapas 2 e 3, segunda e terça-feira, serão ‘normais’ com assistência no fim do dia.

FOTO ASO Charly Lopez