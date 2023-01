Dakar, Etapa9: Carlos Sainz desistiu e… arrependeu-se | AutoSport

É a história desta manhã na Etapa 9 do Dakar. O dia começou mal para a dupla Carlos Sainz /Lucas Cruz (Audi Rs Q E-Tron E2). Foram apenas seis quilómetros desde o arranque da especial de hoje e o local onde o espanhol capotou.

Após capotar, Carlos Sainz saiu do seu Audi sentindo dor do lado direito do peito, enquanto o copiloto Lucas Cruz saiu ileso. Apesar dos danos significativos sofridos pelo seu RS Q e-tron E2, Sainz determinado a esperar pela sua equipa de assistência antes de retomar a etapa. No entanto a espera e as dores levara o piloto espanhol a desistir, tendo sido evacuado de helicóptero para realizar testes complementares. Mas, para surpresa geral, Sainz mudou de ideias e pediu para o helicóptero o deixar no local do capotamento e ficou a aguardar pela assistência para reparar o carro. É assim mais uma história de superação, desde vez algo caricata, mas que mostra bem a força e a vontade de quem compete no Dakar. Carlos Sainz, que não tem nada a provar a ninguém, ponderou desistir, talvez o seu lado racional a falar. Mas o lado competitivo falou mais alto e o espanhol mantém-se, para já, em prova.