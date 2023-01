Dakar, Etapa /, SSV T3: João Ferreira terceiro | AutoSport

Os norte-americanos Mitchell Guthrie/Kellon Walch (Red Bull Off-Road Jr Team USA) venceram a etapa de hoje dos T3, 1m45s na frente de Chaleco Lopez/Juan Vinagre (Red Bull Can-Am Factory Team) com João Ferreira e Filipe Palmeiro (X-Raid Yamaha Supported Team) em terceiro a 1m58’s.

Na geral, tudo sensivelmente na mesma com Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam) 8m29s na frente de Austin Jones/Gustavo Gugelmin (Red Bull Off-Road Jr Team USA) com Seth Quintero/Dennis Zenz (Red Bull Off-Road Jr Team USA) a 1h02m55s. Quarto posto para Chaleco Lopez/Juan Vinagre (Red Bull Can-Am Factory Team) a 2h38m55s com um português agora no quinto posto: Saleh Alsaif/João Pedro Ré (Black Horse Team) a 3h41m14s. Ignacio Casale/Alvaro Leon (X-Raid Yamaha Supported Team) são sextos a 6h53m23s. Como sempre, concorrentes que ainda não terminaram podem mudar a classificação.

