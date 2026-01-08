Dakar, Etapa: dia complicado para Alexandre Pinto: amortecedor ‘rebentado’, ajuda de Bruno Martins

Depois de uma quarta etapa exemplar, a primeira parte da primeira etapa maratona, que motivou a subida de Alexandre Pinto ao 3º lugar da Classificação SSV e que manteve o Campeão do Mundo de Rally Raid na liderança do World Rally Raid Championship da respetiva categoria, hoje o azar bateu a porta do piloto da Old Friends Rally Team. Alexandre Pinto, acompanhado por Bernardo Oliveira viveram um dia difícil, na segunda parte da etapa maratona que se disputou no Rally Dakar, motivado por problemas mecânicos, que obrigaram a dupla lusa a parar para reparar a sua máquina, fazendo-a perder bastante tempo.

