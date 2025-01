Dakar, Etapa 9: Yazeed Al Rajhi assume a liderança, Nasser Al Attiyah vence a etapa

Yazeed Al Rajhi é o novo líder da classificação geral do Rali Dakar após uma etapa dramática e intensa que registou várias mudanças de liderança e perdas de tempo significativas para os principais concorrentes. O piloto saudita terminou a etapa com uma vantagem crucial sobre o anterior líder Henk Lategan, enquanto Nasser Al Attiyah garantiu a vitória da etapa, a sua primeira com a Dacia.

Henk Lategan /Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) começou o dia como líder do rali e inicialmente parecia forte, tendo já assegurado duas vitórias em etapas nesta edição do Dakar. No entanto, à medida que a etapa avançou, começou a perder tempo para os seus concorrentes mais próximos. Após apenas 37 km, Lategan já estava a perder mais de 5 minutos para Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR7) que seguia sem sétimo nos primeiros quilómetros, com Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) também a ganhar mais de 5 minutos.

Começando como o 11.º piloto na estrada, Nasser Saleh Al-Attiyah /Edouard Boulanger (Dacia Sandrider) rapidamente se estabeleceu como o homem a ser batido. Na marca dos 37 quilómetros, já liderava a etapa tinha ganho 7 minutos a Lategan. Entretanto, Mattias Ekström /Emil Bergkvist (Ford Raptor), que teve de abrir a estrada, também conseguiu ganhos significativos, reduzindo a sua desvantagem para Lategan e desafiando Al Attiyah pela vitória da etapa sendo segundo nestes primeiros quilómetros sendo segundo à frente de Guillaume de Mévius (BEL)/Mathieu Baumel (Mini JCW Rally 3.0i).

Na marca dos 123 quilómetros, Al Attiyah manteve a liderança, aumentando a sua vantagem sobre Ekström que tinha passado brevemente pela liderança da etapa. De Mevius mantinha-se também no top 3, e Al-Rajhi, em quinto ia ganhando tempo a Lategan, que nesta fase era 25ª a perder mais de oito minutos para o líder da etapa. Nesta fase a geral virtual dava um novo líder.

Aos 217 km, Al Attiyah tinha uma vantagem de 2 minutos e 35 segundos sobre Al Rajhi (já em quarto) e aumentou a sua vantagem sobre Lategan para quase 11 minutos. Ekstrom e de Mévius continuavam em luta e de Mévius passou para o segundo lugar, superando Ekstrom .

Já na segunda metade da etapa, Guy Botterill e o copiloto Dennis Murphy sofreram um acidente ao fim de 272 km, o que os obrigou a abandonar a corrida. Entretanto, Al Attiyah manteve o seu ritmo e continuou a ganhar tempo aos seus rivais. Aos 259 km, tinha uma vantagem de 2 minutos e 55 segundos sobre Al Rajhi e estava a aproximar-se de uma vitória dominante na etapa. A vantagem para o segundo da etapa, de Mévius era de pouco mais de um minutos.

Al Attiyah, com uma etapa fortíssima, não de hipóteses à concorrência e venceu. A Etapa 9 fica com o carimbo do catari, mas o foco estava na segunda posição. Quando Al Rajhi chegou à meta era segundo e estava a mais de dois minutos de Al Attiyah. No entanto, com as dificuldades de Lategan, o saudita conseguiu passar para a liderança da classificação geral. Um bom dia para Al Rajhi e um péssimo dia para Lategan ditam agora uma diferença de 7 minutos e 9 segundos sobre Lategan.

Ekstrom foi terceiro nesta etapa, à frente de Rokas Baciuška (LTU)/Oriol Mena (Toyota Hilux Overdrive) e Mitch Guthrie (USA)/Kellon Walch (Ford Raptor) fechou o top5.

Para a dupla lusa, João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) os primeiros quilómetros da etapa custaram um resultado melhor. Ao quilómetro 37 eram décimos mas no segundo controlo, ao quilómetro 81, já tinha perdido mais de quatro minutos, caindo para o 19º posto. A partir daí foi recuperar gradualmente. No último controlo, ao quilómetro 316 eram 11º, mas terminaram a etapa em nono.

As contas da geral

As contas da geral, como já referido, dão-nos um novo líder. Al Rajhi é agora líder, com 7min09 seg. de vantagem sobre Lategan e Ekstrom mantém o quarto posto, mas agora a 24min50 seg. da referência. Com a vitória de hoje, Al Attiyah mantém o quarto posto, mas encurtou ligeiramente as diferenças, estando agora a 25min21seg do líder com Guthrie a manter o top 5 mas a aproximar-se ligeiramente do topo a 56min28seg.

Juan Cruz Yacopini (ARG)/Daniel Oliveras (Toyota Hilux Overdrive) permanecem no sétimo posto, seguidos de Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (Toyota GR DKR Hilux), com João Ferreira-Filipe Palmeiro (Mini Jcw Rally 3.0d/X-Raid Mini JCW Team) em nono.