Dakar, Etapa 9, T5 Camiões: Janus Van Kasteren vence pela segunda vez | AutoSport

Janus Van Kasteren/Darek Rodewald/Marcel Snijders (Iveco Powestar/Boss Machinery Team de Rooy Iveco) venceram uma etapa pela segunda vez neste Dakar 2023. Numa excelente etapa de recuperação Van Kasteren foi galgando posições até se instalar no primeiro lugar sensivelmente a meio da etapa, que nunca mais largou.

Pascal de Baar / Marcin Kruger / Stefan Slootjes ( Renault – RIWALD DAKAR TEAM) foram segundos classificados a três minutos dos vencedores, levando a melhor sobre Jaroslav Valtr / Rene Kilian / Tomas Sikola (TATRA BUGGYRA ZM RACING) que ficaram a 4 minuto e vinte do melhor registo.

Filme da Etapa

Martin Macík liderou o arranque da etapa nos camiões e estava agora apenas alguns segundos atrás de Janus Van Kasteren e na terceira etapa do pódio. Foi o primeiro piloto a começar hoje, à frente de Mitchel Van Den Brink e do líder geral Aleš Loprais. Mas a etapa não correu bem nem a Macík, nem a Martin Van den Brink, que foram dois dos vários camiões que pararam ao fim de 136 km. Os dois pilotos Iveco perderam muito tempo (Macík 53 min., Van den Brink 40 min.), numa altura em que Janus Van Kasteren completou 163 km na liderança, com uma vantagem de 3’26” sobre o Renault conduzido por Pascal De Baar. Aleš Loprais ocupava a quarta posição, mais de 12 minutos atrás de Van Kasteren.

Janus Van Kasteren manteve-se na liderança e conseguiu o melhor tempo no especial do dia e assegurou a segunda vitória em etapas. Pascal de Baar sobe ao segundo degrau do pódio do dia, tendo terminado em frente a Jaroslav Valtr. Com a vitória, Van Kasteren recuperou mais de 11 minutos em Ales Loprais que, no entanto, mantém a liderança na classificação geral. Van Kasteren (+27 min que Loprais) passou para o segundo lugar da geral, ultrapassando Martin Van den Brink (+46 min que Loprais). Marcík manteve o quarto posto, mas perdeu mais de 20 minutos para o líder. Mitchel Van de Brink caiu para o sexto posto, cedendo a sua vaga no top 5 a Valtr.

Resultados AQUI