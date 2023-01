Dakar, Etapa 9, T4: Eryk Goczal alcançar terceira vitória | AutoSport

Eryk Goczal/Oriol Mena (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Energylandia Rally Team) conquistaram a sua terceira vitória no Dakar. O piloto polaco terminou o especial 46 segundos à frente de Rokas Baciuska/Oriol Montijano (BRP Can-Am Maverick Xrs Turbo/Red Bull Can-Am Factory Racing) e um pouco menos de um minuto à frente Michal Goczal/Szymon Gospodarczyk (BRP Can-Am Maverick XRS Turbo/Energylandia Rally Team).

O filme da etapa

Gerard Farrés assumiu a liderança da etapa após 43 km. Estava na frente Xavier de Soultrait, que alcançou o segundo melhor tempo, com 23 segundos de desvantagem. Após 163 km, Eryk Goczał alcançou a liderança, com uma vantagem de mais de um minuto sobre Rokas Baciuška e 1’40” sobre Jeremías González Ferioli, que foi o primeiro a começar. Xavier De Soultrait perdeu tempo e ficava a 2’30’ do líder’. Seguiu-se o duelo entre Eryk Goczał e Rokas Baciuška que sorriu a Goczał que conseguiu assim a sua terceira vitória do Dakar.

Nas contas da geral, Baciuška mantém-se na liderança, seguido agora de Eryk Goczal (+ 5 minutos) que ficou com o lugar de Marek Goczał, com Gerard Farres Guell/Diego Ortega Gil (Brp Can-Am Maverick Xrs Turbo) no terceiro posto (+9.17 minutos). Marek Goczał caiu para quarto (+13 minutos) e Jeremías González Ferioli fecha o top 5 a 44 minutos do líder.