Dakar, Etapa 9, T3: David Zille estreia-se a vencer, portugueses em bom plano | AutoSport

David Zille/Sebastian Cesana (BRP Can-Am Maverick Xrs) provaram o sabor da vitória numa etapa do Dakar pela primeira vez. A dupla argentina foi a mais rápida na etapa de hoje, vencendo por apenas 2 segundos, com a dupla Guillaume De Mevius/Francois Cazalet (Grallyteam Ot3) a ficar muito perto do triunfo. Numa etapa disputada ao segundo, Mitchell Guthrie/Kellon Walch (W2rc T3m By Mce-5 Development) ficaram a apenas 12 segundos dos vencedores.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo) foram os primeiros no troço de hoje, fruto da espetacular vitória na etapa 8, fazendo-se história. Mas foi Mitch Guthrie, terceiro a começar hoje, que assumia a liderança da etapa no primeiro ponto de controlo após 43 km, com uma vantagem de 29” sobre Seth Quintero e 45” sobre Ebenhaezer Basson. Mas a liderança de Guthrie foi curta pois Mevius destacava-se logo nos primeiros quilómetros. Mas sensivelmente a meio da etapa era Dani Akeel a passar para a frente de Guillaume de Mevius, após 123 km. O belga era segundo, a perder por 16”. Ricardo Porém estava em terceiro, quase 1’30” atrás do então líder da etapa. Austin Jones, que perdeu 2’36”, estava por sua vez 1’30” na frente de Seth Quintero, o seu perseguidor mais próximo. O dia tornou-se mais complicado para João Ferreira e “Chaleco” López, que abriram o caminho hoje e que estavam respetivamente 5 minutos e 8 minutos atrás”.

Guthrie chegou a liderar, mas as margens eram curtas e David Zille começava a aproximar-se do topo. No final, David Zille provou a vitória pela primeira vez, levando a melhor sobre Guillaume de Mevius por apenas 2 segundos. Mitch Guthrie, que liderou uma boa parte da etapa, terminou 12” atrás do vencedor. Ricardo Porém / Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo) foram quartos, a dois minutos do melhor tempo e João Ferreira terminou em sexto, ficando a pouco mais de 3 minutos, recuperando terreno no final da etapa.

Nas contas da geral, Mevius mantém a liderança que no final da etapa 8 era de apenas 3.19 minutos, passou agora para 12 minutos, com Austin Jones a perder tempo. Seth Quintero/Dennis Zenz (BRP Maverick/Red Bull Off-Road Jr Team Usa By Bfg) e Francisco Lopez Contardo/Juan Pablo Latrach Vinagre (Can – Am Xrs/Red Bull Can-Am Factory Racing) perderam tempo mas mantiveram a terceira e quarta posição, respetivamente, tal como Cristina Gutierrez/Pablo Moreno Huete (BRP Maverick/Red Bull Can-Am Factory Racing) que fecham o top 5.

Saleh Al Saif/João Pedro Ré (Can-Am X3 Black Horse Team) são sextos, Ricardo Porém é 15º, Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (BRP Can-Am Maverick Xrs/South Racing Can-Am) são 25º e João Ferreira/Filipe Palmeiro (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo/X-Raid Yamaha) são 30º.

