Dakar, Etapa 9, T1: Sebastien Loeb vence pela terceira vez | AutoSport

Sebastien Loeb / Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) venceram pela terceira vez este ano, uma etapa do Dakar 2023. Numa etapa em que andaram quase sempre na frente, acabou por ser um bom dia para os Prodrive Hunters da BRX com três carros nas três primeiras posições.

Vaidotas Zala / Paulo Fiuza e Guerlain Chicherit/Alex Winocq terminaram no top 3, com Zala a ficar a pouco mais de três minutos de Loeb, enquanto Chicherit gastou mais um minuto que Zala. Mattias Ekstrom / Emil Bergkvist (Audi Rs Q E-Tron E2) foram a melhor tripulação Audi na quarta posição (+7.21 minutos) e Romain Dumas / Max Delfino (Toyota Hilux – REBELLION RACING) completou o top 5, já a quase 10 minutos da referência do dia.

O filme da etapa

Após um dia de descanso, a 45ª edição do Dakar começou a sua segunda metade. Esta fase de recomeço não se destinava a mergulhar imediatamente os concorrentes em dificuldades, mas a exigência do Dakar, essa, está sempre presente. Que o digam Carlos Sainz / Lucas Cruz (Audi Rs Q E-Tron E2) que capotaram logo no sexto quilómetro da prova. Sainz ainda chegou a entrar no helicóptero para uma avaliação médica, ele que se queixava de dores do lado direito do peito, mas o espanhol pediu para regressar para o seu carro, aguardando a assistência para reparar o seu carro. O que parecia ser uma desistência acabou por não o ser.

Após 43 km, Sébastien Loeb alcançou o melhor tempo provisório com uma vantagem de 6” sobre o seu compatriota Guerlain Chicherit. Nasser Al Attiyah que já tinha perdido quase 1’30”. Henk Lategan / Brett Cummings (Fia-G Toyota Gr Dkr Hilux) também não estavam a ter um bom dia e problemas mecânicos obrigaram a uma paragem, com Yazeed Al Rajhi a ajudar o seu colega de equipa.

Após 163 km, Sébastien Loeb recuperou a vantagem para Vaidotas Zala, que tinha passado para a frente. Loeb tinha nesta fase 1’20” de vantagem sobre o lituano. Mathieu Serradori passou para a terceira posição, apenas 2” à frente do seu compatriota Guerlain Chicherit. Jakub Przygoński era quinto, um pouco mais de 4 minutos atrás. Nasser Al Attiyah estava atrás de Loeb a mais de 7 minutos.

Com a liderança entregue a Loeb e com Zala sempre por perto, o duelo entre Ekstrom e Chicherit animou o resto da etapa, com vantagem para o francês que conseguiu um lugar no pódio da etapa de hoje, com Ekstrom a contentar-se com o quarto lugar. Sebastien Loeb venceu a sua terceira etapa do Dakar 2023.

Nas contas da geral, a vantagem de Nasser Al Attiyah saiu reforçada e mesmo tendo perdido tempo para os mais rápido da etapa, lucrou com o azar de Lategan, que perdeu o segundo posto. Al Attiyah lidera agora com 1h e 22 min de vantagem para Lucas Moraes / Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive), enquanto Loeb subiu para terceiro (+01H 43′ 08′) com Lategan a cair para quarto (01H 46′ 23”). Giniel De Villiers / Dennis Murphy (Fia-G Toyota Gr Dkr Hilux) ocupam a quinta posição a mais de duas horas do líder.

Resultados AQUI