DAKAR, ETAPA 9, SSV T4: Austin Jones cimentou liderança | AutoSport

Marek Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team) venceu a etapa 9 do Dakar entre os SSV T4. O piloto polaco ganhou pela quinta vez este ano, embora tenha sido um final de corrida renhida, porque Austin Jones (Can-Am Factory South Racing), terminou em segundo lugar com um pouco menos de um minuto de atraso. Michal Goczal (Cobant-Energylandia Rally Team) terminou em terceiro lugar, 2:36s atrás do seu irmão. Rodrigo Luppi de Oliveira, que liderou na parte inicial, terminou 4 minutos atrás de Marek Goczal e a situação é semelhante para Aron Domżala, que completou o top 5 a 5:30s atrás do vencedor da etapa.

Jones, o líder da geral, foi o piloto que mais dividendos retirou no final do dia, porque ganhou mais de 7 minutos a Gerard Farrés, o vice-líder. O piloto norte-americano tem agora 13:47s para o piloto espanhol, quando no final do dia de ontem tinha 6:36s.

Luís Portela Morais foi 10º da etapa a 13:34s do vencedor e subiu uma posição na classificação geral, ocupando agora o 7º posto. Rui Oliveira foi 21º do dia e também subiu uma posição na classificação geral, passando a ocupar o 16º lugar.

