DAKAR, ETAPA 9, SSV T3: Seth Quintero de novo o mais rápido do dia | AutoSport

Seth Quintero voltou a vencer uma etapa do Dakar 2022. Faltou a Quintero vencer a etapa 2 para fazer o pleno, mas foi nesse dia, que perdeu várias horas devido a um problema mecânico e ficou de fora da luta pela vitória na prova. O piloto da Red Bull Off-Road Junior Team venceu com 2:20s para a segunda classificada, Cristina Gutierrez Herrero.

O líder da classificação geral, Chaleco Lopez, foi o terceiro da etapa, terminando a 5:39s do vencedor, seguido de Sebastian Eriksson, que tenta discutir a vitória na prova, mas perdeu mais 50 segundo para Lopez. Está a 1:19:51s do líder da categoria.

Mário Franco mantém o 10º posto da geral, terminando o dia a 22:51s de Quintero, com 41s de vantagem para o 11º classificado, o britânico Thomas Bell.

