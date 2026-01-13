Dakar, Etapa 9 – Sébastien Loeb: “Percorremos 180 km sem direção assistida”
A Etapa 9 do Dakar 2026 acabou por motivar lamentos um pouco por todos os participantes. A exigência do traçado do dia deixou marcas um pouco por toda a caravana do Dakar, numa etapa impiedosa que testou os limites de todos, com a agravante de não haver assistência para reparar os veículos, sendo esse trabalho mais um desafio para as tripulações.
Sébastien Loeb também sentiu essas dificuldades e foi mais um dos pilotos que ficou sem direção assistida, o que lhe limitou sobremaneira o ritmo:
“Francamente, a navegação correu bem, no entanto, percorremos 180 km sem direção assistida, pelo que viemos praticamente parados. Todos os troços técnicos nas dunas eram impossíveis de fazer. Por isso, não sei quanto tempo perdemos, mas foi um inferno conduzir. É a vida. Penso que poderíamos ter estado muito melhor hoje; esse era o objetivo. Começámos a um bom ritmo, tudo estava a correr bem, e depois, de repente, perdemos a direção assistida. Depois disso, não havia nada que pudéssemos fazer.
Primeiro, precisamos de ver se conseguimos reparar o problema, porque ainda estamos sem direção assistida, depois veremos. Quanto à posição de partida, penso que os outros também estão bem posicionados. Não sei. Sinceramente, não sei. É frustrante. Estava no bom caminho para fazer um grande trabalho na etapa, e, bem, aqui estamos nós, a percorrer 180 km a 2 km/h”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV A Sala de Operações da Red Bull Racing na F1: o centro nevrálgico em Milton Keynes22 Dezembro 2025 08:19
-