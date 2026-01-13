Dakar, Etapa 9 – Sébastien Loeb: “Percorremos 180 km sem direção assistida”

A Etapa 9 do Dakar 2026 acabou por motivar lamentos um pouco por todos os participantes. A exigência do traçado do dia deixou marcas um pouco por toda a caravana do Dakar, numa etapa impiedosa que testou os limites de todos, com a agravante de não haver assistência para reparar os veículos, sendo esse trabalho mais um desafio para as tripulações.

Sébastien Loeb também sentiu essas dificuldades e foi mais um dos pilotos que ficou sem direção assistida, o que lhe limitou sobremaneira o ritmo:

“Francamente, a navegação correu bem, no entanto, percorremos 180 km sem direção assistida, pelo que viemos praticamente parados. Todos os troços técnicos nas dunas eram impossíveis de fazer. Por isso, não sei quanto tempo perdemos, mas foi um inferno conduzir. É a vida. Penso que poderíamos ter estado muito melhor hoje; esse era o objetivo. Começámos a um bom ritmo, tudo estava a correr bem, e depois, de repente, perdemos a direção assistida. Depois disso, não havia nada que pudéssemos fazer.

Primeiro, precisamos de ver se conseguimos reparar o problema, porque ainda estamos sem direção assistida, depois veremos. Quanto à posição de partida, penso que os outros também estão bem posicionados. Não sei. Sinceramente, não sei. É frustrante. Estava no bom caminho para fazer um grande trabalho na etapa, e, bem, aqui estamos nós, a percorrer 180 km a 2 km/h”.