Dakar, Etapa 9, Ricardo Porém: “continuar a acreditar no Top 5…” | AutoSport

Na etapa 10, os participantes do Dakar 2024 vão ter pela frente uma especial com 609 km, 371 km cronometrados, numa etapa inteiramente disputada em AlUla. Esta região montanhosa, conhecida pela Elephant Rock, vai proporcionar um percurso técnico e uma posição de partida mais atrás pode trazer vantagens.

A maratona continua para a dupla luso argentina, Ricardo Porém – Augusto Sanz. Depois de uma etapa onde um ligeiro atraso logo após o arranque comprometeu um resultado mais positivo, a dupla da MMP Competition acabou por tombar um lugar na classificação, passando agora a ocupar o 7.º lugar na geral dos Challenger: “Partimos para esta etapa com alguma pressão por parte do nosso adversário mais direto, que já ontem havia feito uma belíssima etapa. O facto de ser saudita ajuda-o na leitura do terreno e acabámos por não resistir ao ataque, também fruto de termos partido uma correia e termos sido obrigados a trocar a mesma na etapa. Felizmente, a corrida só acaba na próxima sexta-feira e até lá temos três etapas para mostrar a nossa raça. Aproximam-se dias duros e de muita pedra onde todos os detalhes vão contar. Vamos continuar a acreditar no Top-5”, afirmou o piloto de Leiria.

