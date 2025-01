Dakar, Etapa 9, Ricardo Porém volta a sofrer para chegar ao bivouac

“No km 394 da etapa de hoje, enfrentamos um desafio inesperado: a coluna de direção do nosso veículo partiu-se enquanto estávamos a realizar mais uma etapa regular, mantendo-nos sempre dentro do top 10. A situação poderia ter comprometido toda a nossa corrida, mas foi nesse momento crítico que o Nuno, mostrou todo o seu talento e engenho. Com a habilidade digna de um verdadeiro MacGyver, o Nuno encontrou uma solução criativa para que conseguíssemos percorrer os cerca de 30 km até ao asfalto mais próximo. Essa ação não só nos permitiu continuar na competição, mas também reforçou a nossa determinação. Após chegarmos ao asfalto, a assistência veio ao nosso encontro, pronta para realizar as reparações necessárias e garantir que estávamos prontos para seguir rumo a Riyahd”, afirmou Ricardo Porém.

Contudo, Porém, voltou a ter problemas no seu MMP, que só foram resolvidos graças às competências do seu navegador, em mais uma história para contar aos seus netos.

