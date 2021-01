Dakar, Etapa 9, Ricardo Porém: “Resultado na etapa dedicado a Paulo Gonçalves”

Mais uma etapa, e logo com a melhor classificação neste Dakar, o 12º lugar, que lhe permite manter o 20º lugar da geral: “Hoje foi um dia especial. Faz um ano que perdemos subitamente o Paulo Gonçalves aqui no Dakar e o resultado na etapa de hoje é dedicado a ele”, começa por destacar o piloto de Leiria que alcançou o 13.º lugar na 9.ª etapa do Dakar, mantendo o TOP20 na prova. “A etapa contava com 465 km cronometrados, muita, muita pedra, onde era fácil cometer erros e ter furos. Foi um dia duro, mas desde o início mantivemos uma toada forte para evitar problemas de maior. O 13.º lugar na etapa é um bom resultado, que nos mantém no TOP-20 na classificação geral, e que nos permite continuar a traçar o caminho dos objetivos pelos quais lutamos. Isso deixa-nos satisfeitos e confiantes para as três etapas que faltam enfrentar”