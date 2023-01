Dakar, Etapa 9, Ricardo Porém: “Podíamos ter feito melhor” | AutoSport

Ricardo Porém registou o seu melhor desempenho na edição 2023, alcançando um excelente quarto lugar entre os Protótipos Ligeiros. Um excelente resultado, mas que não agradou completamente ao piloto luso que admitiu que podia ter chegado mais longe.

Depois do dia de descanso, os pilotos regressaram os duros troços do Dakar e a dupla Ricardo Porem/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Yxz 1000 R Turbo) conseguiu ficar à porta do top3. Um excelente resultado mas que deixou algum amargo de boca ao piloto:

“Apesar de termos conseguido o nosso melhor resultado nesta edição do Dakar, acreditamos que, em condições normais, podíamos ter conseguido fazer melhor. Numa etapa que consideramos tranquila, ficámos sem travões ao quilómetro 170. Daí em diante tivemos que gerir para garantir que chegávamos ao fim. Felizmente, a ordem de partida para amanhã será boa, numa etapa que se prevê muito difícil, com a entrada no Empty Quarter”, explicou Ricardo Porém.