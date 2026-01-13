Dakar, Etapa 9: Problemas mecânicos condicionam Maria Luís Gameiro

A Etapa 9 do Rali Dakar 2026 revelou‑se uma das mais exigentes para Maria Luís Gameiro. A piloto portuguesa enfrentou sérios contratempos técnicos durante a primeira metade da segunda maratona, após danificar o diferencial do MINI JCW T1+ numa zona pedregosa. O incidente, ocorrido quando tentava ultrapassar outro concorrente, obrigou a dupla luso‑espanhola a prosseguir num ritmo muito inferior ao habitual, acumulando tempo precioso e ainda uma penalização de dois minutos.

Sem assistência técnica disponível no bivouac “refúgio”, Maria Luís Gameiro e a navegadora Rosa Romero tiveram de improvisar reparações no local. A dupla conseguiu manter o MINI em funcionamento, mas o ruído persistente do diferencial e o receio de agravar a avaria obrigaram a adotar uma condução prudente até ao final da etapa.

Navegação complexa marcou o dia

Além dos problemas mecânicos, a nona etapa foi marcada por dificuldades significativas de navegação, com vários concorrentes a perderem tempo em busca dos pontos de controlo corretos. A combinação entre o terreno acidentado e a complexidade do percurso transformou a jornada numa autêntica prova de resistência, física e mental.

Ainda assim, Maria Luís e Rosa chegaram ao acampamento com o MINI operacional, mantendo viva a esperança de completar a corrida. O facto de o carro conservar tração integral é um alento para a dupla antes da Etapa 10, que contará com 420 quilómetros cronometrados e cerca de 300 quilómetros de dunas – um dos troços mais desafiantes desta edição.

“Foi um dia complicado, mas seguimos em frente”

Apesar do revés, o espírito combativo de Maria Luís Gameiro mantém‑se intacto. À chegada ao final da etapa, a piloto reconheceu as dificuldades enfrentadas, mas garantiu que a motivação permanece intacta:

“Foi um dia complicado, sem dúvida. A etapa já era difícil pela navegação, mas ainda conseguimos arranjar maneira de a tornar mais dura. Estávamos a tentar ultrapassar um concorrente que não nos deixava passar, saímos um pouco fora de pista e acabámos por bater com o diferencial numa pedra daquelas grandes, das que não conseguimos evitar. A partir daí, ficámos logo com o coração nas mãos.”

Com apenas quatro etapas por disputar, a dupla luso‑espanhola enfrenta um teste de resistência total nesta segunda maratona. A prioridade passa agora por gerir o desgaste do MINI e das suas próprias forças, mantendo o foco em alcançar a meta final do Dakar 2026.