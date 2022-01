Dakar, Etapa 9: Nasser Al-Attiyah penalizado | AutoSport

Os Comissários Desportivos do Dakar impuseram uma penalização de cinco minutos a Nasser Al-Attiyah, líder da prova, depois deste ter cometido uma infracção relativa à utilização do cinto de segurança, durante a etapa 8.

Há vídeos que o provam, Al-Attiyah e Mathieu Baumel não tinham os seus cintos de segurança enquanto o carro estava em movimento, inclusivamente com o navegador a segurar no volante para o piloto colocar os seus cintos corretamente. Daí a penalização.

Até aqui tudo bem, o problema é que Sébastien Loeb escapou ontem a uma penalização de tempo. O piloto da Bahrain Raid Xtreme perdeu uma roda sobresselente na especial de ontem e as regras estipulam que quando tal acontece, o concorrente em questão deve recuperar a roda, o que não aconteceu neste caso. O francês argumentou em sua defesa que não estava ciente de que a tinha perdido e de facto, a roda caiu enquanto Loeb rodava e a decidiu apenas aplicar uma multa, mas sem penalização de tempo.

Al-Attiyah detém agora uma vantagem de 34m05s sobre Loeb na classificação geral, com Yazeed Al Rajhi 54m44s. Faltam três etapas.