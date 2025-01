Dakar, Etapa 9, Maria Luís Gameiro: “road book pregou algumas partidas”

A nona etapa do Dakar 2025 deu motivos para sorrir a Maria Luís Gameiro e ao seu navegador, José Marques. Foi a melhor etapa da dupla do Team Motivo JCB, com 357 quilómetros feitos a alta velocidade, neste duro rali, que tem colocado todos à prova.

Esperava-se uma etapa muito rápida, dadas as características do traçado. E por vezes, nas velocidades mais elevadas, espreitam os maiores perigos. Mas desta vez, tudo correu bem a Maria Luís Gameiro, que rubricou a sua melhor etapa no Dakar até agora. O 28º posto iguala o resultado da etapa 6, destacando-se o facto de ter sido a melhor das pilotos femininas na sua categoria e a quarta mais rápida à geral.

O entusiasmo da piloto do Fenic X-Raid 1000R Turbo era claro, tendo conseguido chegar ao Bivouac ainda antes do sol se pôr. Isto, após ter parado para ajudar a sua colega de equipa que estava parada no troço. Foi, por isso, um balanço muito positivo nesta etapa que antecedeu a entrada no famoso “Empty Quarter”, onde o deserto e as dunas vão exigir máxima atenção, mesmo sendo uma especial mais curta, com 120 km contra o cronómetro.

Visivelmente feliz, Maria Luís Gameiro esclarecia no final que “hoje foi um dia muito positivo. Conseguimos uma condução limpa, sem problemas de maior e chegámos ao bivouac ainda com sol. Como prometido, os troços foram muito rápidos, o que se revelou um desafio, com uma folga da direção que dificultava o controlo do carro a alta velocidade. Todavia, andámos muito bem e depois de tantos problemas, garantir este resultado tem um sabor especial.Mais uma vez, optámos pela cautela, pois já chegamos tão longe neste Dakar que não faz sentido arriscar o objetivo de chegar ao fim. Foi também um dia muito difícil ao nível da navegação, com o roadbook a pregar algumas partidas, o que tem acontecido com alguma frequência. Ainda paramos para ajudar a Annette (minha colega de equipa] que estava com um diferencial partido, mas a reparação ia ser longa e ia necessitar do camião de assistência, pelo que seguimos a etapa passado pouco tempo.”

Foi um dia para encher a alma antes do famoso “EmptyQuarter” onde as dunas dominam, num dos mais inóspitos cantos do nosso planeta. A piloto não esconde alguma ansiedade em relação a esta etapa, uma vez que “vou enfrentar algo completamente desconhecido. Será mais um grande desafio, à imagem de tantos que enfrentamos e superámos até agora.”