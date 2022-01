Dakar, Etapa 9: Luís Portela Morais sobe ao 7º lugar da geral | AutoSport

Luís Portela Morais e David Megre, voltaram a estar em excelente plano na nona etapa do Dakar, ao terminarem no 11º lugar, resultado que permitiu à dupla da BP Ultimate SSV Team subir ao sétimo lugar da classificação geral entre os SSV.

“A nona etapa está concluída. Era uma especial curta, mas complicada”, explicou Luís Portela Morais após concluir a etapa. “Não era uma etapa ao nosso gosto porque era bastante rápida e só no final tivemos algumas dunas. No entanto, correu bem e conseguimos subir para o sétimo lugar da geral o que é positivo. Estamos contentes por estarmos no final de mais uma jornada, mas ainda falta muito Dakar e o objetivo continua a ser chegar ao fim sem problemas”.

A décima etapa de amanhã liga Wadi Ad-Dawasir e Bisha, num total de 374km cronometrados e será uma das mais rápidas da prova.