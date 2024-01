Dakar, Etapa 9: Loeb vence, mas ainda longe de Sainz: Audi mais perto do 1º triunfo | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) venceram a etapa de hoje 4m14s na frente de

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) com Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) em terceiro a 4m43s. Seguiram-se Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) a 9m52s e Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) a 10m34.

Na classificação geral, Carlos Sainz tem agora um avanço de 20m33s a três etapas do fim da prova. A este ritmo, Loeb não conseguirá suplantar o veterano espanhol da Audi, que pode bem assegurar o triunfo no ano da despedida.

Os Audi fizeram hoje claro jogo de equipa com Mattias Ekström/Emil Bergkvist (Audi Sport) a abrir caminho para Sainz enquanto Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport) se deixaram ficar para trás do espanhol de modo a ajudá-los caso fosse preciso. Não foi e o jogo de equipa resultou na perfeição. Já Loeb tem apenas que contar consigo próprio já que Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (BRX Prodrive Nasser Racing) voltou a ter problemas no seu carro e não esteve em condições de ajudar Loeb caso este precisasse. Como se percebe a Audi tem cada vez mais tudo do seu lado para chegar ao triunfo no Dakar. Atrás do duo da frente nada mudou, somente as diferenças.

Lucas Moraes/Armand Monleon (Toyota Gazoo Racing), são terceiros a 1h12m da frente, seguem-se Guillaume de Mevius (Toyota Overdrive Racing) a quase mais meia hora, depois estão posicionados Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota Gazoo Racing) a 20 minutos, Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century Racing Factory Team) agora a pouco mais de três minutos do sul africano da Toyota e Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Toyota Overdrive Racing) são sétimos sete minutos atrás de Serradori.

