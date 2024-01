Dakar, Etapa 9/Km 303: Loeb lidera, Audi entreajudam-se… | AutoSport

Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) lideram no Km 303 com quase três minutos de avanço para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport) com Sebastien Loeb/Fabian Lurquin (BRX Prodrive) na terceira posição a 4m54. Já não falta muito para o final da etapa, pelo que o eventual ganho de tempo não é significativo face a Carlos Sainz, mas é alguma coisa. Vamos ver como termina o dia.

Nasser Al Attiyah abandonou a especial de ontem devido a um problema de motor. O piloto do Qatar recebeu uma penalização de 20 horas e 20 minutos na etapa, depois de ontem ter recebido a penalização máxima de 10 horas e 10 minutos. Ocupa agora a 87ª posição na classificação geral, quase 30 horas atrás de Carlos Sainz, mas estava no início da especial do dia. O piloto da Prodrive deverá estar atento e, se necessário, poderá dar o seu apoio a Sébastien Loeb.

Sébastien Loeb foi o décimo piloto a arrancar e produziu o melhor tempo provisório após 40 km. O francês liderava Mattias Ekström por 37s. Carlos Sainz perdeu apenas 49s e não tinha razões para se preocupar de momento. Stéphane Peterhansel, que partiu antes de Sainz, perdeu mais de 7 minutos no primeiro ponto intermédio e está agora atrás do seu companheiro de equipa no percurso da especial, mas esta pode ser uma decisão estratégica da equipa Audi para cobrir as costas de Sainz, caso este tenha algum contratempo.

Pouco depois da partida, Nasser Al Attiyah fez uma inversão de marcha para se juntar ao itinerário da estrada devido a um novo problema mecânico. Ao abandonar a especial, resta-lhe apenas um ‘joker’ para retomar amanhã a procura de pontos no W2RC.

Após 110 quilómetros de especial, Sébastien Loeb era o piloto mais rápido, com uma vantagem de pouco menos de 2 minutos sobre Carlos Sainz e Lucas Moraes. Mattias Ekström continuava a abrir caminho, enquanto o seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel descia para o nível de Sainz.

Stéphane Peterhansel, 2º na especial de ontem atrás de Ekström, abrandou deliberadamente após o início da especial para deixar passar Guerlain Chicherit e Carlos Sainz. Após 40 quilómetros, “Peter” tinha o 65º melhor tempo, a 7 minutos do tempo de Loeb. No entanto, esta estratégia era previsível. Era inconcebível deixar o líder da classificação geral e a última esperança do clã Audi sozinho na 4ª posição da especial, atrás dos dois carros da equipa alemã que abriam a etapa. Ekström está, portanto, a abrir caminho para Carlos Sainz, cujas costas estão cobertas em caso de problemas pelo “Mister Dakar”.

Após 212 km, Sébastien Loeb era o piloto mais rápido com uma vantagem de mais de 3 minutos sobre Lucas Moraes e Carlos Sainz, que podia contar com o apoio do seu companheiro de equipa Stéphane Peterhansel. Guerlain Chicherit colocou o segundo Toyota na hierarquia da etapa em quarto lugar, a pouco menos de 4 minutos do seu compatriota.

Pouco depois Sébastien Loeb ganhava mais um minuto de vantagem sobre Carlos Sainz após 260 km. O francês liderava nessa altura o espanhol por 4m20s’. Na classificação geral virtual, Loeb está já a menos de 20 minutos do seu rival.

