Dakar, Etapa 9, José Marques “Dia de trial, não de Cross Country…”

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) começaram o Dakar na 57ª posição e a três dias do fim, estão na 32ª posição da classificação geral, 25 posições ganhas com muito mértico, clama e uma excelente navegação:

“Pedra, pedra e mais pedra. O fabuloso início da especial de hoje, não fazia prever as centenas de quilómetros em cima de pedras que nos esperavam. A especial começou à beira do Mar Vermelho, numa pista de 11 km sempre junto à água, que deu direito a fotos espectaculares. Logo depois de um pequeno troço de 8 km de alcatrão. A partir daí fizemos centenas de km em cima de pedra, ou de pistas em areia com pedra por baixo, o que ainda é pior. Sempre entre primeira, segunda e terceira velocidades, e muitas vezes a parar para conseguir subir as trialeiras que fomos apanhando pela frente. Sem conseguir tirar prazer nenhum da condução nem da navegação, lá fomos andando até ao final da especial, passando por uma infinidade de concorrentes furados e avariados.

A maior parte da especial fizemos no pó, tal como todos os outros concorrentes, era uma caravana de motos, carros e camiões que não se conseguiam ultrapassar. Compreendo que o Dakar tem de manter a fama do rali mais duro do mundo, mas o que fizemos hoje não é Cross Country, é puro trial, e acho que não é esse o espírito inicial deste rali, nem aquilo que os concorrentes procuram. O descontentamento com a especial de hoje, é unânime entre todos os pilotos com quem falei. Claro que sendo todos eles amadores, e não tendo um carro novo à partida para cada especial como as equipas oficiais, tiveram de poupar muito as mecânicas, para conseguir chegar ao final do rali. Se ainda houvesse uma razão válida para nos levar por aqueles caminhos, paisagens espectaculares, dunas difíceis de transpor, tal como houve nas outras especiais, ainda conseguíamos compreender, agora numa etapa com começo é final no mesmo sítio…