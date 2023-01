Dakar, Etapa 9, João Ferreira: “Um gigantesco mar de dunas que nos criou algumas dificuldades” | AutoSport

João Ferreira, que nesta edição da prova já venceu uma etapa e alcançou mais dois pódios, foi sexto na especial que ligou a capital Riad a Haradh. Mais uma boa prestação do jovem piloto luso, que perdeu algum tempo no início da etapa, mas que conseguiu recuperar parte desse tempo já na segunda metade da etapa.

O otimismo de Ferreira é claro nesta fase e o piloto já olha para os desafios de amanhã:

“Saímos na frente, bem no meio dos Autos. Foi uma etapa diferente, num gigantesco mar de dunas que nos criou algumas dificuldades, mas nada que não tenhamos conseguido gerir. Estamos muito curiosos pelas dificuldades que vamos enfrentar na etapa de amanhã e por isso vamos preparar-nos mental e fisicamente para a mais curta, mas eventualmente mais dura, etapa deste Dakar.”

Amanhã os pilotos enfrentam pela primeira vez o “Empty Quarter”, uma zona remota do território da Arábia Saudita. A Etapa 10 é, em termos de quilometragem cronometrada, a mais curta da prova (114km à qual se juntam 510km de ligação) e os pilotos vão enfrentar como principal dificuldade as areias soltas do deserto saudita.