Dakar, Etapa 9: João Ferreira com problemas mecânicos no seu Can-Am | AutoSport

Dakar, Etapa 9: João Ferreira com problemas mecânicos no seu Can-Am

Depois de ontem ter vencido a etapa e com isso subido ao segundo lugar da geral reduzindo para 7 minutos e 41 segundos a distância para o francês Xavier de Soultrait que lidera a classificação entre os SSV, João Ferreira e Filipe Palmeiro tiveram esta manhã problemas com a bomba de combustível do seu carro após 44 km. O português tinha acabado de conseguir o sétimo melhor tempo provisório após 40 quilómetros, a 1m32s’ de Xavier de Soultrait, e no waypoint 6 já vinha a perder mais de uma hora o que significa que as possibilidades de vencer o Dakar na categoria se estão a esfumar…

