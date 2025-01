Dakar, Etapa 9, João Dias: “Sair atrás tornou dia difícil”

Foi uma etapa difícil a desta terça-feira no Dakar para a equipa portuguesa João Dias e Gonçalo Reis, que terminaram a etapa em Harad, com o 19º registo de tempo, percorridos mais de 500km, 357 deles cronometrados. A dupla da Santag Racing já sabia das dificuldades que iria encontrar à partida, sequência do que havia sido a etapa de ontem e que atirou a equipa para uma má posição de partida para o dia de hoje.

“Entramos na etapa com um ritmo forte, estávamos com confiança e s sentir-nos bem, mas pagámos caro o atraso registado ontem, saímos muito atrás, com muitos pilotos para passar e muito pó, cometemos um erro de navegação que nos fez perder novamente muito tempo” resumiu João Dias à chegada ao bivouac a Harad.

“A verdade é que estávamos a andar bem, mas p tal erro de navegação fez-nos andar às voltas para retomar o caminho certo, numa etapa com muita pedra e o tal pó que a tornou difícil e dura para nós” acrescentou o piloto, mesmo assim sem desmoralizar: “Amanhã há um novo dia e o perfil da etapa tem muita areia, as dunas e o temido Empty Quarter e é nisso que já nos estamos a focar”, rematou.

O perfil da etapa desta quarta-feira, 15 de janeiro, é um grande desafio para os pilotos e toda a caravana, com a areia e as dunas a marcarem o traçado da etapa de uma longa ligação de mais de 500km e que tem 120km cronometrados, que termina em Shubaytah. A curta cronometragem da etapa é um fator ilusório, já que os pilotos vão entrar no mar de dunas, sempre difíceis de ultrapassar.