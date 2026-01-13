Dakar, Etapa 9 – Henk Lategan: “Um dos piores dias que tive”

Foi com muita dificuldade e sem um para-brisa que Henk Lategan chegou ao fim da Etapa 9 do Dakar 2026. Numa especial duríssima, com muitas ratoeiras, Lategan chegou ao fim na 14ª posição, a mais de 25 minutos da referência.

As dificuldades sucederam-se, numa etapa repleta de peripécias que motivaram a perda de tempo. Pior que isso, os danos na Toyota Hilux são ainda significativos e continuar amanhã poderá não ser uma tarefa fácil:

“Perdemo-nos um pouco no início, depois tivemos um pneu furado e, em seguida, perdemos a direção assistida. Esse foi o grande problema. Perdemos a direção assistida a cerca de 40 km do ponto de assistência. Piltar sem direção assistida é extremamente difícil nestes carros, porque as rodas são muito grandes, pelo que é precisa muita força para virar o volante. Estávamos só tentar chegar ao fim Depois, trocaram a bomba da direção assistida na assistência intermédia. E depois tivemos mais alguns contratempos, perdemo-nos. Batemos num arbusto na estrada quando seguíamos no pó do Seb [Loeb] que partiu o para-brisas. Tivemos de parar, chutar o para-brisas para fora porque não conseguia ver nada de dentro do carro, colocar uns óculos de proteção e continuar. Portanto, foi um dia desastroso, para ser sincero. Portanto, embora tenhamos uma longa lista de dias maus, este estará certamente no topo da lista. Agora, vamos continuar a dar o máximo todos os dias”.